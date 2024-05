PS5, le cuffie PULSE Elite protagoniste di un folle spot con Millennium Parade

Le cuffie PS5 PULSE Elite sono protagoniste di un folle spot realizzato in collaborazione con il collettivo giapponese Millennium Parade, che punta a enfatizzare l'aspetto del coinvolgimento sonoro offerto da questo sofisticato headset.

Se avete letto la nostra recensione delle Sony Pulse Elite, sapete di cosa stiamo parlando: grazie all'eccellente componentistica e a una serie di funzionalità innovative, fra cui il supporto per l'audio 3D, queste cuffie si pongono come le migliori in assoluto per i possessori di PS5.

Un concetto che nello spot con Millennium Parade viene declinato in una maniera visivamente dirompente, quando Daiki Tsuneta indossa l'headset e viene trasportato in un mondo virtuale fatto di suoni, atmosfere e sequenze frenetiche.