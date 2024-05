Persona Live Tour 2024 è ormai imminente, Atlus annuncerà qualcosa?

Il Persona Live Tour 2024 comincerà a breve, con il concerto del 31 maggio a Osaka a cui faranno seguito due appuntamenti in quel di Yokohama, uno dei quali verrà trasmesso nell'ambito di un livestream a pagamento l'8 giugno. Ebbene, Atlus annuncerà qualcosa?

La domanda è lecita, in quanto il publisher giapponese è solito specificare l'eventuale assenza di nuovi annunci in eventi di questo tipo, ma appunto per il Persona Live Tour 2024 non c'è stata ancora una comunicazione del genere.

A poche ore dall'annuncio delle vendite dei vari episodi di Persona, molto positive, esiste dunque la possibilità che Atlus ci sorprenda il prossimo 8 giugno con una sorpresa : magari la conferma del lancio occidentale di Persona 5: The Phantom X?