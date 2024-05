Persona 5: The Phantom X, SEGA sta valutando un lancio in occidente

SEGA sta valutando un lancio in occidente e in Giappone per Persona 5: The Phantom X, lo spin-off mobile della serie Atlus di cui si parla un gran bene ma che è attualmente disponibile soltanto in Cina e Corea.

Pubblicato in Cina lo scorso 12 aprile, Persona 5: The Phantom X è approdato in Corea qualche giorno dopo e sembra abbia ricevuto finora l'accoglienza che il publisher nipponico si aspettava.

Nell'ultimo report finanziario, SEGA ha scritto che "una futura espansione in Giappone e a livello internazionale di Persona 5: The Phantom X è attualmente in fase di valutazione", ma immaginiamo che alla fine il gioco arriverà senza grossi problemi anche da noi.