Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! arriva su PlayStation, Xbox e PC

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! è un party game per 4 giocatori che mescola una il gioco dell'oca a una serie di minigiochi, uscito in precedenza su Nintendo Switch il 26 aprile. Oltre al debutto delle versioni PC e per console PlayStation e Xbox, gli sviluppatori hanno cominucato che è in arrivo un aggiornamento gratuito che introdurrà Genya Shinazugawa come personaggio giocabile.

Tramite le pagine di Weekly Jumps, Aniplex e gli sviluppatori di CyberConnect2 hanno annunciato che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! presto arriverà anche su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC , con la data di uscita fissata al 17 luglio .

Che cos'è Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board!?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! un tie-in molto particolare e ben distante dagli avvincenti combattimenti offerti da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami ChroniclesDemon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, l'action 3D realizzato sempre da CyberConnect2.

In questo caso infatti parliamo di un party game da quattro giocatori che mescola mini-giochi alle regole dei board game in stile Gioco dell'Oca, perfetto per passare in spensieratezza una serata tra amici. Impersonando Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Tomioka i giocatori a turno si sposteranno su vari tabelloni ispirati alle location viste nel manga e nell'anime di Demon Slayer.

Avanzando nella partita dovranno unire le forze per completare una serie di mini-giochi, come ad esempio una variante del "gioco delle tre carte" in cui bisogna individuare in quale scatola è nascosta la piccola Nezuko e altri più spettacolari in cui affronteranno in battaglia dei potenti demoni. L'annuncio delle nuove versioni non è stato accompagnato da immagini o altro, quindi vi sopra abbiamo inserito un trailer della versione Nitnendo Switch per darvi un'idea delle dinamiche di gioco.