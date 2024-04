Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board!, ecco il trailer di lancio

SEGA ha pubblicato un coloratissimo e divertente trailer di lancio per ricordarci che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! è disponibile a partire da oggi su Nintendo Switch.

Come ricorderete, alcune settimane fa un trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! ha fornito una panoramica del gioco, che si presenta in pratica come un gioco da tavolo con tanto di dadi, tabellone e diversi personaggi selezionabili.

Oltre a muoverci di casella in casella, durante le partite ci troveremo anche a dover combattere i demoni, completando con successo sfide basate su coinvolgenti quick time event e non solo!