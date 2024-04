PlayStation Store: tanti giochi PS4 e PS5 sotto i 20 euro tra le nuove offerte di maggio

Assieme al lancio delle offerte di maggio del PlayStation Store, Sony ha creato una pagina dedicata a tutti i giochi PS4 e PS5 in promozione sotto i 20 euro, con gli utenti dunque che hanno la possibilità di aggiungere alla propria collezione titoli pregevoli senza spendere cifre esorbitanti.

In questa categoria rientra senza dubbio Monster Hunter Rise con annessa espansione Sunbreak, in grado di garantire centinaia di ore di divertimento alla modifica cifra di 19,79 euro, con uno sconto del 67% sul totale. In alternativa, il gioco base è disponibile a 9,99 euro. Rimanendo in casa Capcom, Resident Evil 2 e 3 sono in promozione a 9,99 euro cadauno, mentre Resident Evil Village può essere vostro a 15,99 euro l'edizione standard oppure a 19,99 euro la Gold Edition. Infine, l'edizione base di Resident Evil 4 è in vendita a 17,19 euro.

Cambiando completamente genere, Assassin's Creed Valhalla è in promozione a 13,99 euro, con una sostazione riduzione di prezzo rispetto i canonici 69,99 euro. Volendo, anche il Season Pass è in offerta a 9,99 euro, un quarto del prezzo originale. Con Assassin's Creed Origins e Odyssey si scende addirittura sui 10,49 euro.