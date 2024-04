Alien: Rogue Incursion è stato annunciato per SteamVR, PlayStation VR2 e Meta Quest 3 con il teaser trailer che potete vedere qui sotto. Il gioco ha già una finestra di uscita, fissata per questo autunno.

Sviluppato da Survios in collaborazione con 20th Century Fox e mosso dall'Unreal Engine, Alien: Rogue Incursion porterà le atmosfere claustrofobiche che i fan della saga ben conoscono all'interno di un contesto in realtà virtuale che non mancherà di terrorizzarvi.

I dettagli per il momento sono pochi: sappiamo che si tratta di un action horror in single player, dotato di una storia originale e realizzato da un team di appassionati di Alien determinati a offrire ai fan del franchise un'esperienza indimenticabile.