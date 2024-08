Un trailer di Alien: Rogue Incursion svela la data di uscita e dà il via ai preorder

Il gioco sarà disponibile al lancio a partire da 39,99 euro per la versione standard, con il preordine che garantisce un'armatura cosmetica e una skin per armi ispirate al film Alien: Romulus, che è arrivato giusto oggi nelle sale cinematografiche italiane. C'è poi la Deluxe Edition da 49,99 euro che include anche una skin per armatura Blue Camo, una skin per armatura Blue Camo, una skin per armi Blue Camo e "altro ancora in arrivo".

Cosa sappiamo di Alien: Rogue Incursion

Alien: Rogue Incursion è un gioco d'azione e horror in prima persona realizzato appositamente per i visori per la realtà virtuale tramite l'ausilio del motore grafico Unreal Engine 5. Il gioco ci porta in una struttura situata nel gelido pianeta Purdan che, manco a dirlo, è stata invasa dagli Xenomorfi.

Nei panni di Zula Hendricks, un personaggio già apparso in altre opere collaterali di Alien come fumetti e romanzi, avremo a disposizione varie armi da fuoco per far fronte a questa minaccia, ma spesso e volentieri procedere ad armi spianate non sarà la soluzione migliore, con i giocatori che dovranno sfruttare le risorse e le ambientazioni a proprio vantaggio se vogliono sopravvivere ai loro predatori.