Steam presenta il nuovo “sistema di utilità” per le recensioni, ecco come funziona

Dopo gli avvistamenti dei giorni scorsi, Valve ha infine presentato in via ufficiale delle modifiche per il sistema di utilità delle recensioni degli utenti su Steam, che mira a mettere in evidenza quelle più informative e al contrario nascondere quelle meno utili. Il nuovo sistema da ora è attivo come impostazione predefinita per tutti gli utenti

Come spiegato in post pubblicato su Steam, in precedenza le recensioni erano ordinate in base al numero di voti "utili" assegnati da gli altri utenti. Il problema è che ben presto si è notato che alcuni utenti sfruttano le valutazioni per fare disegni in ASCII, scrivere scherzi, meme e altri contenuti magari non utilissimi a chi cerca informazioni su un gioco in fase di acquisto, portando i curatori di Steam a delle modifiche sostanziali a come il sistema valuta se una recensione è effettivamente utile o inutile, pur non oscurando del tutto i post divertenti, ma relegandoli a una posizione di secondo piano.