Alien: Rogue Incursion si mostra in un nuovo trailer dedicato alla storia del gioco

"Prima che se ne rendano conto, emergono delle poste in gioco profondamente personali che fanno sprofondare sia Zula che Davis nel cuore oscuro di Purdan per smascherare - e sfuggire - agli orrori mortali che si nascondono al suo interno".

"In Alien: Rogue Incursion, sarai tu a portare la battaglia contro di loro", si legge nella descrizione ufficiale del gioco collegata al trailer. "Quando l'ex marine coloniale Zula Hendricks riceve un SOS dall'ex compagno di squadra Benjamin Carver, lei e Davis 01 si dirigono sul remoto pianeta Purdan per indagare", e questa è un po' una premessa classica per la serie.

Una nuova esperienza nell'universo di Alien

Alien: Rogue Incursion è un nuovo gioco costruito per essere fruito in realtà virtuale e per giocatore singolo, caratterizzato da un misto di azione e orrore e con una storia originale che immerge completamente i giocatori nell'universo di Alien.

Progettato dai fan per i fan della serie, Alien: Rogue Incursion punta a rappresentare un'esperienza originale ma profondamente collegata alle tradizioni del franchise.

L'idea è di calare i giocatori nella lotta contro gli xenomorfi da una prospettiva ancora più ravvicinata, creando un'ambientazione da esplorare in VR e scontri particolarmente inquietanti contro i celebri nemici. Anche l'equipaggiamento e le armi riprendono la tradizione tipica della serie, come possiamo vedere per la presenza dei Motion Tracker e dell'arsenale classico.

Proprio alle armi e all'equipaggiamento era dedicato il trailer che avevamo visto qualche mese fa. La data di uscita è fissata per il 19 dicembre su PlayStation VR, Steam VR e Meta Quest.