Un trailer di Alien: Rogue Incursion dedicato alle armi e all'equipaggiamento

In arrivo a dicembre su SteamVR, PlayStation VR2 e Meta Quest , Alien: Rogue Incursion racconterà una storia originale ambientata nel celebre universo di Alien, cercando di riprodurre in maniera fedele le atmosfere e la tensione che da sempre caratterizzano il franchise.

Armi e bagagli

Annunciato lo scorso aprile, Alien: Rogue Incursion presenta in questo trailer strumenti come l'iconico Motion Tracker per controllare la posizione dei nemici, il revolver, il fucile a pompa e il celebre Pulse Rifle visto nei film della saga.

Nei panni della ex Colonial Marine Zula Hendricks, in Alien: Rogue Incursion avremo il compito di trovare e salvare un nostro vecchio compagno, Benjamin Carver, accompagnati da un androide nel bel mezzo di una struttura appartenente alla Gemini Exoplanet Solutions.

Gli Xenomorfi si muoveranno in questo scenario in maniera scaltra, cercando l'angolo migliore per portare i propri assalti e per coglierci alla sprovvista, dunque dovremo aguzzare la vista e drizzare le orecchie in cerca di qualsiasi ombra o rumore sospetti.

Si tratta di un'esperienza che siete pronti a vivere? La data di uscita di Alien: Rogue Incursion è fissata al 19 dicembre, come detto su SteamVR, PlayStation VR2 e Meta Quest.