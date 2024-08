Il director di Dragon's Dogma e Devil May Cry lascia Capcom dopo 30 anni

Lo ha annunciato su X tramite un messaggio in cui ringrazia i fan e parla dei suoi piani futuri. In particolare a partire da settembre Itsuno si imbarcherà in una nuova avventura e inizierà a lavorare su un gioco inedito in un nuovo ambiente lavorativo.

Il messaggio di Itsuno

"Alla fine di agosto 2024, lascerò Capcom dopo 30 anni e 5 mesi", recita il messaggio di Itsuno. "Vi ringrazio per il vostro sostegno a lungo termine ai giochi e ai personaggi di cui sono stato responsabile. Spero che continuerete a sostenere i giochi e i personaggi di Capcom".

"Da settembre inizierò a sviluppare un nuovo gioco in un nuovo ambiente. Spero di creare giochi divertenti e belli che siano memorabili come, o addirittura più, di quelli che ho creato finora. Restate sintonizzati per saperne di più sulla mia prossima creazione".

Hideaki Itsuno è entrato a far parte di Capcom nel 1994, lavorando inizialmente nella divisione arcade della compagnia. Il suo primo progetto da director è stato il picchiaduro 3D Star Gladiator del 1996, a cui sono seguiti altri picchiaduro come Rival Schools: United By Fate e titoli come Auto Modellista e GioGio's Bizarre Adventure. Successivamente sostituì Hideki Kamiya alle redini della serie Devil May Cry. Nonostante il flop di Devil May Cry 2, i successivi capitoli diretti da Itsuno si sono rivelati un successo, in particolare Devil May Cry 3 del 2005 e Devil May Cry 5 del 2019.

Nel 2008 Itsuno propose a Capcom un pitch di Dragon's Dogma, un action GDR che avrebbe dovuto prendere ispirazione sia dai giochi occidentali che da quelli giapponesi, implementando la meccanica unica delle Pedine, che è diventato uno dei marchi di fabbrica della serie. Nonostante il gioco non rappresentasse per intero la visione di Itsuno e soffrisse di vari problemi, riuscì comunque a ritagliarsi una nicchia di fan molto affezionati, convincendo Capcom a sviluppare un MMO (di scarso successo e mai arrivato nei nostri lidi) e un secondo capitolo, ovvero il Dragon's Dogma 2 arrivato nei negozi lo scorso 21 marzo, che rappresenta di fatto l'ultimo gioco di Capcom che porterà la firma di Hideaki Itsuno.