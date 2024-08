Warhammer 40.000: Space Marine 2 presenta le classi Bulwark e Heavy con un trailer

Straban, l'Ultramarine di classe Heavy, utilizza invece armi da fuoco pesanti per aprire le linee nemiche e sfoltirle con grande facilità, attivando eventualmente una barriera per evitare che la sua andatura lenta lo mettano in difficoltà.

Quartus, l'Ultramarine di classe Bulwark, è equipaggiato con una spada elettrificata ma soprattutto con uno scudo in grado di assorbire parecchi colpi , andando così a distrarre le orde di Tiranidi per poi ripristinare la sua energia piantando uno speciale stendardo sul terreno.

Saber Interactive e Focus Entertainment hanno pubblicato un trailer per presentare le classi Bulwark e Heavy di Warhammer 40.000: Space Marine 2 , andando così a completare il roster dei sei personaggi disponibili per le modalità multiplayer dell'atteso sequel.

Una ricca dotazione

Le classi Bulwark e Heavy vanno ad aggiungersi ad Assault, Vanguard, Tactical e Sniper per comporre la rosa dei sei personaggi disponibili per le modalità multiplayer di Warhammer 40.000: Space Marine 2, che affiancano la campagna per aggiungere contenuti di spessore al gioco.

Come sappiamo, l'atteso sequel segnerà il ritorno di Demetrian Titus dopo gli eventi dell'originale Space Marine, con l'ormai ex capitano che dovrà servire nuovamente l'Imperium dopo aver militato tra le fila degli Angeli della Morte.

Oltre alla campagna, giocabile in solitaria o in cooperativa, saranno tuttavia presenti anche modalità multiplayer competitive che riceveranno aggiornamenti nel corso dell'Anno 1, come nuove stipulazioni, personaggi extra e un'interessante modalità orda.

Ancora qualche giorno e scopriremo come stanno le cose: l'uscita di Warhammer 40.000: Space Marine 2 è fissata al 9 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.