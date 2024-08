Warhammer 40.000: Space Marine 2 mostra le classi Assault e Vanguard con un trailer

Le classi Assault e Vanguard di Warhammer 40.000: Space Marine 2 sono protagoniste di un trailer realizzato da Saber Interactive in cui vengono presentate le caratteristiche e le peculiarità di Vespasius e Decimus, gli Space Marine in questione.

La classe Assault di Vespasius infligge devastanti attacchi volanti, spiccando un balzo con i reattori e lanciandosi a tutta velocità nel mezzo dello sciame di Tiranidi per schiacciarli sotto il peso del suo potentissimo martello da guerra.

A proposito di colpi dal grande impatto, la classe Vanguard di Decimus è specializzata negli scontri corpo a corpo, che domina brandendo un enorme pugnale e utilizzando un rampino grazie a cui riesce a proiettarsi rapidamente in avanti.

Sia Assault che Vanguard sembrano insomma delle ottime scelte, specie per le modalità cooperative di questo atteso sequel, in cui bisognerà bilanciare la squadra optando per classi che possano supportarsi a vicenda.