Star Wars Outlaws annuncia le caratteristiche della versione PC con un trailer

Confermati i requisiti di sistema

Contestualmente all'annuncio delle caratteristiche della versione PC, illustrate nel trailer che potete vedere qui sotto, Ubisoft ha anche confermato i requisiti di Star Wars Outlaws per le diverse combinazioni di risoluzione, frame rate e preset qualitativo.

Come riportato in tale sede, per far girare Outlaws serviranno almeno un processore Intel Core i7 8700K o AMD Ryzen 5 3600 con 16 GB di RAM e una scheda video NVIDIA GTX 1660, AMD RX 5600 XT o Intel A750.

Andando ad aumentare risoluzione e frame rate si arriva fino a un processore Intel Core i7 12700K o AMD Ryzen 7 5800X3D, anche qui 16 GB di RAM e una scheda video NVIDIA RTX 4080 o AMD RX 7900 XTX.