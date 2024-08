Esclusive Xbox su PS5, secondo round: quali sono i prossimi giochi in arrivo sulla console Sony?

Rumor sempre più insistenti sembrano confermare che ormai ci siamo: è tempo per una seconda mandata di esclusive Xbox su PS5, probabilmente con un annuncio in arrivo durante la Gamescom 2024. Ebbene, quali sono i prossimi giochi first party Microsoft in arrivo sulla console Sony?

Un titolo di cui ormai molti parlano è Microsoft Flight Simulator, lo spettacolare simulatore di volo sviluppato da Asobo Studio che ha fatto un gran parlare di sé sia al lancio su PC che su Xbox Series X|S, visto il suo straordinario comparto tecnico e l'incredibile realismo.

Un realismo applicato non solo alla grafica, capace di riprodurre in maniera davvero dettagliata tantissimi luoghi iconici e di consegnarci panorami assolutamente suggestivi mentre conduciamo il nostro aereo da una tappa all'altra, ma anche alle meccaniche di un gameplay simulativo di grande spessore.