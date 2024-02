Forza Horizon 5 a 37 milioni di giocatori: fa ancora 1 milione di nuovi giocatori al mese

Un modo efficace per vedere quanti giocatori hanno preso parte al gioco di guida di Playground Games è infatti vedere il numero complessivo di utenti rilevato nella classifica generale, che al momento ha raggiunto i 37 milioni .

Non si tratta di un annuncio ufficiale, bensì di una veloce analisi effettuata da alcuni utenti, in base ai dati rilevati direttamente all'interno del gioco, guardando il totale complessivo di giocatori registrati all'interno di Forza Horizon 5.

Forza Horizon 5 ha superato i 37 milioni di giocatori

Forza Horizon 5 continua la sua corsa

Questo ci dice che Forza Horizon 5 ha raggiunto i 37 milioni di giocatori complessivamente, ma anche che continua a incrementare il suo pubblico a un ritmo veramente impressionante, considerando anche che sono passati ormai più di due anni dalla sua uscita.



Come riferito sul forum ResetEra, Il gioco ha continuato a registrare una crescita di giocatori, ovviamente con ritmo attenuato con l'andare del tempo, ma mantenendo comunque circa 1 milione di nuovi utenti al mese, come dimostrano i due milioni totalizzati dai 35 milioni registrati a dicembre ai 37 milioni di febbraio.

Chiaramente parte di questi derivano dagli utenti Game Pass, visto che il numero non si riferisce necessariamente agli acquirenti effettivi, ma questo non toglie che Forza Horizon 5 sia un grande successo in termini di pubblico.