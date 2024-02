PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio: ecco i nuovi giochi PS4 e PS5

Need for Speed Unbound, Assassin's Creed Valhalla e The Outer Worlds sono solo alcuni dei giochi PS4 e PS5 in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium a febbraio.

Il catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium si rinnova a febbraio 2024 e lo fa all'insegna della sostanza, introducendo nuovi giochi PS4 e PS5 estremamente ricchi di contenuti, ma anche idee originali, momenti di grande spettacolo e storie che non mancheranno di emozionarvi. Il titolo principale del mese è Need for Speed Unbound, interpretazione in stile street art della celebre serie corsistica targata Electronic Arts, coi personaggi in cel shading e l'immancabile mix di gare frenetiche e tuning estremo; ma ci sono anche ritorni importanti come quello di Assassin's Creed Valhalla, che aveva di fatto inaugurato la line-up di Extra e Premium. È invece un debutto assoluto quello di The Outer Worlds, che approda nel catalogo di PlayStation Plus con la corposa edizione Spacer's Choice Edition: un pacchetto che include non soltanto il gioco base ma anche le due entusiasmanti espansioni Assassinio su Eridano e Pericolo su Gorgone, nonché tutti i DLC pubblicati finora. A proposito di entusiasmo, nel nostro sondaggio sul miglior gioco di febbraio su PlayStation Plus Extra e Premium si è consumata una battaglia all'ultimo voto fra l'appena citato The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (31% delle preferenze) e un altro dei titoli di questo mese, il coinvolgente RPG Tales of Arise (32% delle preferenze), con Valhalla in terza posizione (22% delle preferenze).

Need for Speed Unbound Il peculiare stile "misto" di Need for Speed Unbound Come rinfrescare una serie che ci tiene compagnia ormai da quasi trent'anni? Need for Speed Unbound prova a rispondere a tale interrogativo puntando sullo stile grafico, che in questo episodio vede la presenza di personaggi in cel shading ed effetti visivi ispirati alla street art che vanno a miscelarsi al rendering tradizionalmente realistico delle vetture e degli scenari. Non è tutto, naturalmente: il gioco riprende la riuscita struttura di Need for Speed Heat, con le sue gare in diurna e in notturna che presentano rischi e ricompense differenti, e racconta sullo sfondo una storia magari non originale ma molto carina e divertente, complice un brillante doppiaggio in italiano. Trovate ulteriori dettagli nella nostra recensione di Need for Speed Unbound.

The Outer World: Spacer's Choice Edition Sequenze di battaglia in The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition L'eccellente action RPG fantascientifico di Obsidian Entertainment sbarca su PlayStation Plus Extra e Premium con la sua edizione definitiva, che come detto include non soltanto l'esperienza di base di The Outer Worlds ma anche le due ricche espansioni Assassinio su Eridano e Pericolo su Gorgone, oltre a tutti i DLC pubblicati finora e a una serie di importanti miglioramenti tecnici. Il protagonista dell'avventura si risveglia da un lungo sonno criogenico solo per ritrovarsi su di una colonia ai confini dello spazio, minacciata da una guerra tra fazioni in lotta per il potere e dalle mire di una spietata corporazione. Saremo noi a mettere le cose a posto? Per riuscirci dovremo portare a termine incarichi man mano più complessi, incontrare nuovi personaggi e sbloccare abilità aggiuntive: ne abbiamo parlato nella recensione di The Outer Worlds.

Assassin's Creed Valhalla Eivor esplora i meravigliosi scenari di Assassin's Creed Valhalla Lo abbiamo scritto in apertura: quello di Assassin's Creed Valhalla non è un debutto, bensì un ritorno nel catalogo del servizio in abbonamento Sony, che proprio il titolo Ubisoft aveva contribuito a lanciare nel giugno del 2022. Si tratta dunque di un'ottima occasione per recuperare l'epica storia di Eivor, guerriero vichingo determinato a guidare il suo clan verso una nuova casa: l'Inghilterra del IX secolo. Nell'ambito di una lunghissima campagna divisa in saghe, proprio come i racconti legati alla mitologia norrena, avremo modo di esplorare uno scenario straordinariamente suggestivo, affrontare nemici sempre più forti e scoprire il mistero che si cela dietro la nostra stessa natura e il rapporto con coloro che vennero prima. Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla.

Tales of Arise La splendida grafica di Tales of Arise Ultimo capitolo della serie jRPG prodotta da Bandai Namco, Tales of Arise introduce importanti novità rispetto al passato, nello specifico un sistema di combattimento dotato di maggiore dinamicità e un'ambientazione per molti versi matura, che racconta la storia di due mondi in conflitto e dei personaggi che proveranno a cambiare il destino infausto che incombe su di essi. La narrazione adulta, lo stile grafico gradevolissimo e quasi pittorico, la splendida colonna sonora di Motoi Sakuraba e il già citato sistema di combattimento rivisitato contribuiscono a offrire un'esperienza eccellente, che spicca in maniera limpida nel panorama dei giochi di ruolo pur mostrando il fianco ad alcune criticità minori: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Tales of Arise.

Tales of Zestiria I protagonisti di Tales of Zestiria Questo mese arriva su PlayStation Plus Extra e Premium anche Tales of Zestiria, l'episodio del ventennale che rappresenta una sintesi del lavoro svolto negli anni dallo storico producer Hideo Baba. Rispetto ad Arise si tratta inevitabilmente di un prodotto meno evoluto e sofisticato, più aderente alle meccaniche tradizionali della serie, ma il risultato finale è ugualmente godibile. Se infatti riuscirete a superare le incertezze di una fase iniziale non propriamente brillante, vi si aprirà un mondo di contenuti di spessore, combattimenti complessi e sfaccettati, una trama avvincente e un cast di personaggi estremamente accattivanti, che non mancheranno di conquistarvi. Anche in questo caso, per tutti i dettagli date un'occhiata alla nostra recensione di Tales of Zestiria.

LEGO Worlds Le costruzioni di LEGO Worlds Frutto di un progetto senza dubbio ambizioso, disponibile in accesso anticipato su PC al fine di raccogliere i feedback degli utenti e migliorare in tal modo l'esperienza prima del lancio ufficiale, avvenuto ormai sette anni or sono, LEGO Worlds utilizza un sistema procedurale nel tentativo di sfruttare al meglio il fascino dei celebri mattoncini di plastica, dando così vita a interi mondi. Inutile dire che il nostro obiettivo nel gioco non sarà quello di limitarci a visitare questi scenari, bensì potremo utilizzare le risorse e le abilità ottenute per costruire qualcosa di nostro, che si tratti di piccoli insediamenti o città complete, veicoli e personaggi che potremo poi osservare mentre interagiscono fra di loro in un vero e proprio ecosistema. Avete letto la recensione di LEGO Worlds?

LEGO Jurassic World L'immancabile tirannosauro ruggisce in LEGO Jurassic World Restiamo in tema di mattoncini di plastica, ma in questo caso per salutare l'ingresso nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium di un tie-in decisamente più classico e meno sperimentale, LEGO Jurassic World. Il gioco di TT Games non si limita a ispirarsi a un singolo film della saga originariamente diretta da Steven Spielberg, bensì riprende gli eventi e la storia delle prime quattro pellicole. Caratterizzato dall'umorismo tipico dei giochi LEGO, capace di strappare sempre e comunque un sorriso, il pacchetto ci vedrà dunque ripercorrere le avventure dei protagonisti della trilogia originale di Jurassic Park e poi fare la conoscenza dei nuovi personaggi di Jurassic World, con la costante minaccia dei dinosauri e di chi si illude di poterli imprigionare in un parco tematico: ne abbiamo parlato nella recensione di LEGO Jurassic World.

Roguebook Uno scontro a base di carte in Roguebook A febbraio gli abbonati di livello Extra e Premium potranno cimentarsi anche con Roguebook, un accattivante roguelike a base di carte collezionabili che ci vedrà lottare per fuggire dalle pagine del libro in cui siamo stati intrappolati tramite un sortilegio. Il contesto, inutile dirlo, aggiunge carattere all'esperienza: per andare avanti dovremo sfogliare le pagine e cimentarci con scontri sempre più difficili. Partendo con un mazzo striminzito all'inizio della campagna, avremo modo di sbloccare nuove carte e arricchirlo di possibilità offensive e difensive, scegliendo i personaggi che desideriamo far combattere fra quelli disponibili e sfruttando le loro capacità peculiari per ottenere un vantaggio strategico sui nostri avversari. Sembra complicato? Lo spieghiamo meglio nella recensione di Roguebook.

Rogue Lords Le battaglie fra creature iconiche in Rogue Lords È chiaro che la line-up di febbraio di PlayStation Plus Extra e Premium va un po' ad accoppiamenti, e Rogue Lords si pone senza dubbio come un roguelike accattivante, ispirato com'è alle atmosfere dei film di Tim Burton e ambientato in un New England del XVII secolo dallo stile che miscela gotico e barocco. In più, nel gioco ci troveremo a vestire i panni nientemeno che del Diavolo. Sconfitto molto tempo prima da un gruppo di cacciatori di demoni, il principe dell'inferno riesce a tornare dal suo esilio per affrontare una volta per tutte le forze del bene, ma riuscire nell'impresa non sarà semplice visto che dovrà recuperare una a una le abilità che gli sono state sottratte. Per farlo, a ogni modo, potrà contare su di una squadra di creature iconiche mica male, da Dracula a Bloody Mary.