Tomb Raider I-II-III Remastered: lo sviluppo è guidato dal fan responsabile di OpenLara

A svelarlo è stato lo stesso sviluppatore, che ha spiegato come OpenLara e gli altri progetti collegati siano stati messi in pausa proprio per consentire la conclusione dello sviluppo di Tomb Raider I-II-III Remastered, considerato giustamente il punto culminante di "8 anni di lavoro" svolto sul recupero dei Tomb Raider originali.

Il culmine di 8 anni di lavoro appassionato

Tomb Raider I-III Remastered è una riproposizione fedele

"Per coloro che sono interessati al destino di OpenLara e i miei altri progetti, questi si trovano in pausa. Durante l'anno scorso sono stato impegnato nel mio progetto da sogno che è diventata il culmine di quanto fatto negli ultimi 8 anni della mia vita: Tomb Raider I-II-III Remastered", ha scritto XProger.

"Sono grato a Saber Games per essersi fidata di me nella guida del progetto e mi ha consentito di assemblare un dream team di veri fan. Grazie ad AspyrMedia che ci ha fornito il codice sorgente dei loro port per Mac e grazie anche a Digital Forms per essere venuta in nostro aiuto, siete dei grandi professionisti!".

In effetti, il risultato è notevole e dimostra di derivare da un'evidente passione per la serie, come abbiamo riferito anche nella nostra recensione di Tomb Raider 1-3 Remastered.