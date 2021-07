Roguebook: recensione di un rogue-lite a base di carte

Il libro delle favole

Roguebook: l'esplorazione si basa sulle caselle

Come molti rogue-like/lite, Roguebook non propone una componente narrativa particolarmente elaborata. I nostri protagonisti sono stati intrappolati con la magia all'interno di un libro e, muovendosi tra le pagine, devono sfuggire al suo controllo.

Il contesto serve più che altro a dare una struttura al gioco, che ruota proprio attorno all'idea di essere all'interno di un libro. Per muoverci in ogni "pagina" (ovvero la mappa di ogni capitolo) dovremo usare il nostro pennello, con usi limitati, in grado di rendere visibili le caselle che ci circondano. Sconfiggendo nemici, otterremo alcune unità di inchiostro, ovvero degli oggetti monouso con vari effetti (rivela una linea retta, rivela una singola casella, potenzia per una volta il pennello...).

Ogni mappa, sin dall'inizio, ci mostra alcuni punti di interesse (il boss, scontri con nemici, tesori per potenziare i personaggi, denaro...), così da darci una direzione verso la quale proseguire usando il nostro pennello e il nostro inchiostro. Anche essendo molto fortunati e usando ogni oggetto con massima precisione, è impossibile esplorare ogni casella delle mappe, quindi dovremo sempre ragionare a quali punti di interesse dare priorità. Svelando caselle potremo anche trovare oggetti e premi extra nascosti.

Roguebook si basa, al pari di ogni rogue-lite, sulla fortuna, ma la struttura esplorativa è abbastanza libera da permetterci di decidere in modo leggermente più strategico in che modo affrontare le nostre battaglie. A differenza di Slay the Spire (probabilmente il gioco più famoso del genere degli ultimi anni, da cui Roguebook prende grande ispirazione), Roguebook non ci obbliga a passare attraverso uno specifico numero di scontri/eventi per poter raggiungere il boss, ma ci permette di scegliere quanto esplorare. Si tratta quindi sempre di un rapporto guadagno/rischio: conviene tentare un scontro in più per ottenere denaro (necessario per avere nuove carte) oppure è meglio non rischiare di perdere altri punti vita e affrontare il boss con i personaggi sani?

I rogue-lite tendono alle volte a darci poco controllo sulla situazione e, in caso di sfortuna, è veramente possibile perdere una run e sentirsi "ingannati". Sia chiaro, in Roguebook non manca questa possibilità, ma l'esplorazione libera aiuta a rendere ogni evento (anche) una conseguenza delle nostre scelte, permettendoci ad esempio di curarci quando abbiamo bisogno, invece che solo quando incontriamo un luogo di riposo. Questa formula è a nostro parere migliore.