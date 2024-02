Starfield uscirà su PS5 dopo la prima espansione, dice un leaker

Starfield uscirà su PS5 dopo l'arrivo della prima espansione, Shattered Space: a riferirlo è il giornalista e leaker Jon Clarke, che collabora spesso con Nick Baker visto che i due conducono insieme il celebre podcast di XboxEra.

Come forse ricorderete, lo scorso luglio Microsoft ha stimato che Starfield avrebbe venduto 10 milioni di copie su PS5, e a quanto pare quel pensiero è rimasto: Clarke riferisce che, stando alle sue fonti, la casa di Redmond si preparerebbe appunto a portare il titolo Bethesda sulla console Sony.

Quando? L'uscita dell'espansione Shattered Space dovrebbe avvenire nel corso di quest'anno, dunque magari il progetto andrà in porto prima della fine del 2024. Non solo: pare che Microsoft abbia effettuato ulteriori investimenti in kit di sviluppo per PS5 al fine di supportare la lavorazione.