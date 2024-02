Indiana Jones e l'Antico Cerchio su PS5? Microsoft ci sta pensando, per The Verge

Microsoft sta considerando di portare Indiana Jones e l'Antico Cerchio anche su PS5: lo riferiscono alcune fonti che sostengono di conoscere i piani della casa di Redmond in merito all'atteso tie-in prodotto da Bethesda.

L'indiscrezione, che arriva praticamente in concomitanza con la notizia della possibile uscita di Starfield anche su PS5, sembrerebbe confermare un netto cambio di strategia in merito alle esclusive Xbox, che a questo punto sarebbe il caso di definire come temporali, nella migliore delle ipotesi.

Stando a quanto scritto da Tom Warren, i piani sono di lanciare Indiana Jones e il Grande Cerchio su Xbox e PC, si suppone entro la fine dell'anno; dopodiché, passati alcuni mesi, portare il gioco su PS5.