Hi-Fi Rush potrebbe arrivare su Nintendo Switch, secondo un leaker

La soffiata arriva dall'utente Resetera "lolilolailo", dunque non si tratta propriamente di un'informazione affidabile, ma il medesimo individuo è stato accreditato per aver riferito correttamente, in precedenza, alcune informazioni relative all'arrivo di Persona e giochi Atlus su Xbox in tempi non sospetti e con una certa precisione, cosa che fa prendere in considerazione l'affermazione.

Un caso inedito ma non troppo

Hi-Fi Rush starebbe bene su Nintendo Switch

Non sarebbe la prima volta che un'esclusiva Xbox arriva su Nintendo Switch, in effetti, visto che la stessa situazione l'abbiamo vista con Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, oltre che con Minecraft e derivati vari, ma in questo caso la situazione sarebbe un po' diversa.

Hi-Fi Rush è infatti un gioco sviluppato da un team first party di Xbox Game Studios, mentre Ori è una serie di Moon Studios che è comunque un team indipendente, nonostante l'IP sia controllata da Microsoft. Inoltre, è un gioco uscito di recente, contrariamente a Minecraft che era invece già presente su diverse piattaforme prima di diventare un first party.

La situazione sarebbe dunque alquanto inedita, se davvero Hi-Fi Rush dovesse presentarsi su Nintendo Switch, anche se c'è da dire che la tipologia di gioco potrebbe funzionare davvero molto bene su tale piattaforma e potrebbe essere ben apprezzato dal suo pubblico. Nella giornata di ieri, un altro presunto leaker aveva riferito che Xbox porterà alcune esclusive su PS5 e Nintendo Switch 2, ma non è chiaro se le due informazioni siano effettivamente collegate.