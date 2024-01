Gli iPhone possono diventare dei BlackBerry con una semplice custodia

Grazie a delle nuove custodie chiamate Clicks , si può rivivere quel feeling, trasformando un iPhone in un dispositivo allungato che comprende una tastiera QWERTY. Clicks è frutto del lavoro di un team di esperti nel campo, appassionati e professionisti; tra loro ci sono anche ingegneri e designer che hanno dedicato anni al BlackBerry, oltre alle menti dietro al progetto F(x)Tec, uno degli ultimi smartphone dotati di tastiera fisica ancora in circolazione sul mercato.

Clicks ha anche considerato la praticità della ricarica: la custodia include la sua porta, compatibile con la ricarica rapida. Inoltre montando la custodia non si perde l'accesso alle migliori caratteristiche di ricarica dei telefoni Apple, come la ricarica wireless , supportata senza problemi.

Per quanto riguarda il collegamento al telefono, è abbastanza semplice: la custodia si connette direttamente alla porta del dispositivo, che sia il vecchio Lightning (iPhone 14) o il nuovo USB-C (iPhone 15). Da notare che la tastiera non ha una batteria propria, ma si alimenta dalla carica di iPhone.

Disponibile in giallo acceso e grigio intenso, questa custodia offre non solo una tastiera fisica completa ma anche scorciatoie specifiche, come quelle del "⌘CMD" tipico dei computer Mac. Ad esempio, premendo "⌘CMD + H", si arriva direttamente alla schermata principale del telefono, mentre "⌘CMD + spazio" apre la finestra di ricerca.

Comfort e disponibilità

La custodia renderà iPhone molto simile al BlackBerry

Un pannello in similpelle sul retro migliora la presa e il comfort durante l'uso, mentre i tasti, realizzati in policarbonato, sono posizionati sopra una membrana in silicone.

Clicks replica con precisione la tastiera virtuale di iOS, includendo anche tasti come il microfono per attivare Siri o altre forme di input vocale, che in futuro torneranno sicuramente ancora più utili.

La custodia è disponibile per le ultime due generazioni di iPhone Pro, ed ha un prezzo di 139 dollari, equivalente a circa 127 euro al cambio attuale.

È possibile acquistare entrambi i modelli immediatamente, ma la custodia per iPhone 14 Pro sarà disponibile a partire dal 1° febbraio, mentre quella per iPhone 15 Pro arriverà verso la metà di marzo.

Inoltre, Clicks Technology sta già lavorando su una custodia per iPhone 15 Pro Max, prenotabile al prezzo di 159 dollari.

Per quanto riguarda i colori disponibili, le opzioni sono limitate: si può scegliere tra il vivace "BumbleBee" in giallo acceso, che sicuramente attira l'attenzione, o l'elegante grigio intenso di "London Sky".