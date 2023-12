iPhone 16: le funzionalità di Siri potenziate dall'intelligenza artificiale passeranno dal microfono

La nuova conferma sostiene le speculazioni precedenti, indicando l'obiettivo dell'azienda di rendere Siri un elemento chiave della proposta di iPhone 16 . Si prevede che le nuove funzionalità dell'assistente Apple, alimentate da LLM, saranno incluse in iOS 18.

L'informatore ha evidenziato come rafforzare le caratteristiche hardware e software sia essenziale per promuovere i contenuti generati dall'IA, aggiungendo inoltre che gli obiettivi di Apple dipenderanno fortemente da una migliorata elaborazione dell'input vocale . Il nuovo microfono presenterà inoltre una maggiore resistenza all'acqua.

Apple ha attualmente in cantiere un sostanziale miglioramento del microfono per iPhone 16 al fine di elevare l'esperienza utente con Siri potenziata dall'intelligenza artificiale, secondo quanto dichiara dall'analista Ming-Chi Kuo.

Poiché l'input vocale è cruciale per abilitare funzionalità avanzate correlate all'IA sugli iPhone, consentendo a questa di operare anche in assenza di tocchi su schermo, i microfoni migliorati sono una prerogativa dei futuri modelli di iPhone.

Apple avrebbe intanto riorganizzato il suo team Siri nel terzo trimestre di quest'anno per spingere l'acceleratore sull'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa nei dispositivi futuri.

Dell'aggiornamento dei microfoni di iPhone 16 beneficeranno in primo luogo i fornitori di Apple ; il prezzo medio di vendita dei nuovi componenti risulta essere tra il 100 e il 150 percento più alto rispetto a quello di iPhone 15.

Corsa all'IA

La tendenza imperante nel mercato punta all'integrazione delle funzionalità IA, specie on-device, e iPhone non vuole essere da meno

È probabile che il SoC adottato dalla prossima generazione iPhone, che potrebbe essere chiamato A18 per le versioni base e A18 Pro per le versioni premium, possa supportare Large Language Model on-device, similmente a quanto avviene attualmente con Snapdragon 8 Gen 3.

Precedenti indiscrezioni suggeriscono che Apple stesse lavorando a un suo chatbot, denominato internamente AppleGPT, simile a ChatGPT.

Un'anteprima di questa tecnologia potrebbe essere presentata durante il prossimo evento WWDC di giugno.

Ci si aspetta che il gigante di Cupertino si prenda intensamente sul serio per quanto riguarda l'intelligenza artificiale nei prossimi mesi, poiché è in forte ritardo nella corsa e i suoi concorrenti certamente non rimarranno a guardare.

Le previsioni indicano dunque che tutti e quattro i modelli saranno equipaggiati con microfoni migliorati, facilitando l'integrazione vocale e l'attivazione di Siri, oltre ad altre attività correlate all'intelligenza artificiale.