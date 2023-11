iOS 18 sposterà iPhone 16 sull'intelligenza artificiale generativa e su un potenziamento di Siri

Benché Apple abbia dimostrato un certo ritardo nell'adozione della tecnologia di intelligenza artificiale, è un dato di fatto che l'azienda stia da diversi anni dedicandosi alla ricerca di una sua chiave per iPhone.

I progressi di Cupertino sembrano puntare verso iOS 18, il prossimo sistema operativo, con Siri rivoluzionata per sfruttare avanzati modelli linguistici basati sull'intelligenza artificiale, come confermato da varie fonti autorevoli in passato.

Si mormora che questa tecnologia farà il suo ingresso nel 2024, con la possibilità di un debutto durante la WWDC di quell'anno.

Pare che le funzionalità legate all'IA saranno introdotte gradualmente, e secondo la recenti rivelazioni, potrebbero non essere estese a tutti gli iPhone compatibili, bensì ai soli modelli della linea 16.