Avatar: Frontiers of Pandora, un trailer con le caratteristiche esclusive su PS5

Avatar: Frontiers of Pandora è tornato a mostrarsi oggi grazie a un trailer pubblicato sul canale YouTube di PlayStation che elenca le funzionalità esclusive presenti su PS5 e in particolare legate al DualSense.

Stando a quanto affermato nel filmato, l'ultima fatica degli studi di Ubisoft sfrutterà il 3D Audio di PS5 per immergere completamente il giocatore tra le foreste e le lande della Frontiera.

Non manca poi il supporto al feedback aptico del DualSense di PS5 per restituire tramite vibrazioni il feedback dei movimenti, mentre durante gli scontri i grilletti adattivi muteranno la resistenza in base all'arma utilizzata.