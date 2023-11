PlayStation Portal, le recensioni della stampa internazionale sono chiare

Sono finalmente online le recensioni di PlayStation Portal, il nuovo dispositivo di Sony per giocare con PS5 in modalità portatile tramite le funzioni di Remote Play. Il nostro Pierpaolo Greco ha dato il proprio giudizio, come potete leggere qui, e online possiamo trovare anche le opinioni della stampa internazionale.

Partiamo con Stuff, che scrive: "Il suo ampio display e la suite completa di controlli DualSense rendono il PlayStation Portal il dispositivo di gioco remoto per eccellenza per la vostra PS5, ma le prestazioni dipendono dalla potenza del vostro Wi-Fi." La testata premia la grandezza display, i controlli e la qualità dello streaming, ma non apprezza il prezzo e il fatto che sia un LCD e non un OLED.

Kotaku segnala invece alcuni problemi, come la gestione degli account multipli e la posizione di alcuni tasti, ma nel complesso "Sono rimasto piuttosto impressionato dal tempo che ho trascorso con Portal fino ad ora. Ho giocato per circa sei ore con una sola carica e ho ancora una barra di autonomia da utilizzare."

Inverse afferma invece "Nella sua forma attuale, il PS Portal sembra un giocattolo da mettere in mostra. Potreste comprarne uno come novità per vedere com'è, ma visti i limiti di connessione, è molto difficile giocare senza problemi con Portal. Si tratta di un accessorio non necessario: bello da avere, ma che per il momento si può tranquillamente evitare."

The Verge scrive: "La mia prima impressione è che questo dispositivo sia destinato principalmente ai fan più sfegatati di PlayStation che vogliono uno strumento semplice e dedicato per lo streaming dei giochi da usare in casa. Può essere utile quando il televisore principale è usato da altri o per portare i giochi in altre stanze, come la camera da letto o il bagno, ma 200 dollari sono un po' cari per un accessorio così monouso per una console da 400-500 dollari, soprattutto quando ci sono molte altre opzioni disponibili che si possono già possedere."

VGC dice: "Il vostro uso varierà, ma se vi ritrovate a interrompere le vostre sessioni di gioco a causa di un televisore monopolizzato da altri, allora PlayStation Portal potrebbe essere la ragione per completare il vostro backlog più velocemente di quanto pensiate."

The SixthAxis segnala invece: "PlayStation Portal si propone di fare una cosa e la fa bene, consentendo di giocare con PS5 separatamente da qualsiasi schermo a cui è collegata e portando con sé il feedback aptico, i grilletti e il design DualSense. Il fatto è che potrebbe e dovrebbe fare di più, non solo collegandosi alla PS5, ma anche al cloud di PS Plus."