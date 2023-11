Final Fantasy 7 Rebirth, una clip svela che sarà possibile nuotare

Come possiamo vedere nel filmato Cloud, Aerith e Red-XIII attraversano un fiume, per l'appunto nuotando. Una novità assente nell'originale (dove fondamentalmente l'acqua rappresenta una barriera all'esplorazione) e che apre le porte a nuove opzioni per l'esplorazione . Dalla clip tuttavia non è chiaro se sarà possibile immergersi sott'acqua o meno, il che aprirebbe le porte a ulteriori opportunità.

Le ultime novità su Final Fantasy 7 Rebirth

Durante il fine settimana sono arrivate delle interessanti novità grazie ad alcune interviste e provati dalla recente Paris Games Week 2023. Ad esempio, abbiamo scoperto che nel gioco potremo personalizzare Cloud e compagnia tramite una serie di costumi sbloccabili e che saranno disponibili due modalità grafiche per 4K o 60 fps.

Per il resto non ci resta che attendere, non molto per fortuna. Infatti, Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile in esclusiva temporale per PS5 a partire dal 29 febbraio 2024.