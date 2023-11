Final Fantasy 7 Rebirth avrà tanti costumi con cui personalizzare i personaggi

L'abito non fa il SOLDIER?

Chi ha giocato Final Fantasy 7 Remake probabilmente ricorderà che durante il gioco avvengono dei cambi di look per Cloud, Aerith e Tifa. In quel caso parliamo tuttavia di costumi indossati dai protagonisti solo per un periodo limitato di tempo e il gioco non offre altre opzioni per modificare l'outfit dei personaggi, mod della versione PC a parte.

Dalle parole di Hamaguchi e Kitase sembrerebbe invece che in Final Fantasy 7 Rebirth i giocatori potranno agghindare liberamente i protagonisti sfruttando una serie di accessori e costumi. Ad esempio in una breve sequenza del trailer dello State of Play di settembre, è possibile vedere Cloud a bordo di un segway in pantaloncini e t-shirt estiva.

Ne sapremo di più tra pochi mesi. Infatti, Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile in esclusiva temporanea per PS5 a partire dal 29 febbraio 2024.