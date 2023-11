Call of Duty: Modern Warfare 3, è già record di download e traffico online in UK al lancio

A quanto pare, l'andamento è partito già nei giorni di accesso anticipato, ma l'esplosione è avvenuta in corrispondenza con il lancio pubblico di Call of Duty: Modern Warfare 3, dunque tra l'8 e il 10 novembre 2023 .

In base a quanto riferito dai maggiori provider di servizi internet nel Regno Unito, ovvero EE, BT e Virgin Media O2, il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 3 ha fatto emergere una quantità di connessioni e traffico di dati online relativi ai videogiochi di livello mai visto prima.

Call of Duty: Modern Warfare 3 è uscito ufficialmente solo da poche ore e non abbiamo ancora i primi dati relativi alle vendite, ma dal Regno Unito arrivano già notizie confortanti per Activision Blizzard, considerando che in corrispondenza dell'uscita del gioco è stato registrato il record assoluto di download e traffico online per quanto riguarda i videogiochi , da vari provider.

Superato anche Fortnite OG

Call of Duty: Modern Warfare 3, un'immagine del gioco

Secondo quanto riferito da Virgin Media O2, l'apertura dei download di Call of Duty: Modern Warfare 3 ha portato a un incremento del 22% di traffico rispetto a quanto era accaduto la settimana prima con il lancio della nuova Stagione di Fortnite e la mappa OG, che pure aveva visto risultati davvero notevoli.

Per quanto riguarda la quantità di dati scaricati, questo picco assoluto è probabilmente stimolato anche dall'enorme dimensione del download richiesto per Call of Duty: Modern Warfare 3, ma questa è probabilmente solo una parte della questione.

In generale, il tempo di connessione e l'accesso alle reti è incrementato nelle ore del lancio di Call of Duty: Modern Warfare 3, cosa che probabilmente è spinta anche dall'apertura delle modalità online multiplayer del gioco, in attesa di conoscere dati più precisi.