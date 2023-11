World of Warcraft: The War Within, Blizzard risponde alle critiche sull'early access da 90 euro

Pur trattandosi di un bonus ormai diventato abbastanza comune tra i giochi tripla A, le critiche in questo caso sono dovute alla natura multiplayer di WoW e tutte le dinamiche legate al PvP e i contenuti più avanzati, con i giocatori che affermano che il dover pagare di più per giocare prima potrebbe portare a delle divisioni all'interno di gilde, gruppi di amici e giocatori, tra chi è disposto a spendere 90 euro per la Epic Edition (contro i 49,99 euro della standard), chi no e chi lo farà controvoglia solo per non rimanere indietro.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la scorsa settimana parte dei giocatori di WoW hanno criticato aspramente la decisione di includere 3 giorni di accesso anticipato nell'edizione più costosa di World of Warcraft: The War Within.

Ion Hazzikostas, il game director di WoW, ha risposto alle numerose critiche ricevute da Blizzard a causa dell' accesso anticipato di 3 giorni incluso nella Epic Edition dell'espansione World of Warcraft: The War Within venduta a 90 euro, affermando che tale vantaggio non sarà impattante e avrà breve durata.

L'early access non offre vantaggi enormi, per il game director

Intervistato da PC Gamer, Hazzikostas ha spiegato che l'early access non offrirà alcun beneficio sul lungo periodo e che si tratta di una pratica ormai consolidata all'interno del mercato videoludico.

"È una tendenza del settore a cui stiamo prestando attenzione. Molti giochi lo hanno fatto", ha detto il game director. "Stiamo cercando di assicurarci di massimizzare il valore delle nostre offerte di espansione, di questi pacchetti di espansione".

Ha aggiunto: "Vale la pena notare che l'edizione base questa volta, a mio avviso, ha un valore migliore rispetto al passato", afferma. "Ha lo stesso prezzo dell'espansione Dragonflight, include il boost per tutti e include Dragonflight per chi non lo possiede ancora. Stiamo cercando di fare in modo che le nostre offerte ad ogni livello siano convincenti".

Hazzikostas ha assicurato inoltre che l'accesso anticipato è stato disegnato da Blizzard in modo tale da non offrire un vantaggio troppo grande ai giocatori che acquisteranno la Epic Edition.

"La preoccupazione immediata che sapevamo di dover affrontare, e francamente vorrei che avessimo fatto un lavoro migliore nello spiegarlo quando abbiamo annunciato le varie edizioni e dato via ai preorder, sono le restrizioni associate all'accesso anticipato", ha detto Hazzikostas.

Il game director fa inoltre notare che, mentre i giocatori potrebbero avere un vantaggio quando si tratta di salire di livello fino al nuovo cap di livello 80, il periodo di accesso anticipato per l'espansione non fornirà alcun accesso alla maggior parte delle attività endgame di World of Warcraft.

"Il periodo di accesso anticipato è in realtà solo di qualche giorno", ha detto Hazzikostas, "per permettere a queste persone di avere un vantaggio sul livellamento, rivolto più che altro a molti giocatori che potrebbero non avere molto tempo libero e non avere la possibilità di prendersi delle ferie dal lavoro, e quindi perdere la prima settimana di corsa al dungeon Mythic Zero, o affrontare i dungeon al livello massimo con i loro amici e i loro compagni di gilda che sono in grado di partecipare".

"Stiamo valutando i vantaggi di potenza nel gioco finale", ha detto Hazzikostas. "Il nostro obiettivo è, e faremo tutto il possibile per assicurarci che sia così, che non ci siano vantaggi a lungo termine. Quando inizierà la Stagione Uno [con i raid e i dungeon Mythic Plus] non si dovrebbe essere in grado di distinguere chi ha partecipato all'accesso anticipato e chi no".