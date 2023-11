World of Warcraft: The War Within, Blizzard criticata per l'early access della Epic Edition da 90€

Tra i tanti annunci di una BlizzCon 2023 davvero memorabile c'è stato anche quello di World of Warcraft: The War Within, la prima di tre espansioni che andranno a comporre la Saga dell'Anima del Mondo , che è stata accolta fin da subito con grande entusiasmo dai giocatori dell'MMORPG.

Parte dei giocatori di WoW in queste ore stanno criticando aspramente Blizzard per la decisione di includere 3 giorni di accesso anticipato alla nuova espansione World of Warcraft: The War Within incluso nella Epic Edition venduta al prezzo di 90 euro.

Le critiche all'accesso anticipato da 90 euro

L'ottimismo che circondava la nuova espansione tuttavia è in parte scemato una volta aperti i preorder su Battle.net e scoperto che tra i tanti bonus inclusi nella Epic Edition c'è anche l'accesso con tre giorni di anticipo ai nuovi contenuti. Per completezza, la versione base costa 49,99 euro, mentre la Epic Edition è prezzata 89,99 euro, e include anche una serie di bonus esclusivi e 30 giorni di abbonamento.

Fin qui nulla di strano. Del resto non è la prima né l'ultima volta che un publisher propone di pagare di più per giocare prima, come successo anche con Starfield e Diablo 4. Eppure l'esistenza di questo bonus ha causato le ire di una parte della community di World of Warcraft, come testimoniano i numerosi thread e commenti al riguardo su Reddit, tra chi accusa questa manovra come una pratica commerciale "disgustosa".

"Che schifo", dice l'utente Reddit Castia10. "Ho giocato a ogni singolo gioco la sera del lancio, ma questa è onestamente una delusione. La cosa migliore di WoW è l'hype per la nuova espansione nella prima settimana. Chi cazzo vuole iniziare più tardi?".

"Bloccarlo dietro un prezzo quasi doppio è più che schifoso... è una rapina", dice One_Reputation_1048.

"Questo non è un accesso 'anticipato', è solo la data di uscita del gioco", sostiene itisntme2. "Stanno solo facendo pagare un extra a chi vuole giocare alla data di uscita del gioco. Non fatevi ingannare dai PR".

Nel caso specifico di WoW, parte dell'astio potrebbe essere dovuto alla presenza del PvP e le competizioni tra gilde, con alcuni giocatori che potrebbero optare per l'acquisto della Epic Edition solo per non rimanere indietro rispetto alla concorrenza e prepararsi in anticipo per raid e altri contenuti endgame. Ciò di conseguenza potrebbe potenzialmente portare a delle divisioni all'interno di gilde, gruppi di amici e giocatori, tra chi è disposto a spendere di più, chi no e chi lo fa controvoglia solo per non restare indietro.