World of Warcraft Worldsoul Saga annunciato, è un arco narrativo che si svilupperà in più espansioni

Nel corso della BlizzCon 2023 è stata presentata una grande novità per World of Warcraft. Si tratta di un lunghissimo arco narrativo chiamato: World of Warcraft: Worldsoul Saga , che si estenderà lungo tre espansioni.

La prima parte del World of Warcraft Worldsoul Saga si chiama World of Warcraft: The War Within, in cui i giocatori scenderanno nel cuore di Azeroth ed entreranno in contatto con le antiche civiltà che lo popolano.

La seconda parte si chiamerà World of Warcraft: Midnight, in cui i giocatori dovranno vedersela con le forze del Void che hanno invaso Azeroth e dovranno unire le forze per provare ad avere la meglio.

La terza parte si chiamerà World of Warcraft: The Last Titan, e vedrà i giocatori tornare nel vecchio mondo dove assisteranno al ritorno dei titani e conosceranno le loro intenzioni e la natura stessa di Azeroth.

Nel prossimi mesi Blizzard mostrerà più nel dettaglio la prima espansione The War Within. La promessa è che si tratterà di un'esperienza epica. Quindi è stato mostrato il trailer cinematografico di annuncio, che trovate all'inizio del paragrafo.