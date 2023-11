Amiga 500, Retrogames annuncia una versione maxi della sua retro console

Retro Games ha annunciato una versione maxi della sua retro console Amiga 500 (The A500 Mini). Presumibilmente si chiamerà soltanto The A500, come avvenuto con TheC64 Mini e TheC64, ma non possiamo esserne sicuri al 100%.

L'annuncio è arrivato sotto forma di grafico, con tanto di linea temporale, con cui la compagnia ha svelato i suoi piani per i prossimi due anni. La console Amiga 500 full dovrebbe uscire nel Q4 2024. Purtroppo mancano completamente dettagli, anche se possiamo ipotizzare che avrà una tastiera reale e funzionante, a differenza di TheA500 Mini.