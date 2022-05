TheA500 Mini: disponibile il firmware 1.1.1, che sistema i problemi del precedente

Dopo aver rimosso la versione 1.1.0, Retro Games ha pubblicato il firmware 1.1.1 di TheA500 Mini, che tra le varie novità aggiunge il supporto ai file ADF, ossia alle immagini digitali dei floppy disk Amiga utilizzatissime nel mondo dell'emulazione.

Come già il firmware 1.1.0, la versione 1.1.1 aggiunge il supporto per le playlist (indispensabili per i giochi su più floppy), l'Hot-Crop, il controllo dell'interfaccia tramite tastiera, la possibilità di accedere alla tastiera virtuale in qualsiasi momento, lo scambio fisico dei controller collegati mentre si gioca, lo scambio dei pulsanti del THEJoystick (quello del TheC64) e sistema alcuni bug della tastiera virtuale. Inoltre sistema i bug della versione 1.1.0, in particolare quello dei salvataggi dei giochi, quello dell'accesso alla GUI dell'emulatore e quello della riduzione delle performance.

Il TheA500 Mini

Se volete avere più informazioni su questa mini console e sui giochi che contiene, leggere la nostra recensione del TheA500 Mini, in cui abbiamo scritto:

Il TheA500 mini è un'ottima mini console, tutto sommato. Siamo sempre nell'ambito di un'operazione nostalgia, quindi parliamo di un prodotto dedicato a un pubblico specifico, che ha vissuto quell'epoca e che ha, quindi, dei ricordi legati all'Amiga. Del resto il concetto stesso di mini console è quello di prodotto feticcio, quindi c'è poco da stupirsi in tal senso. Detto questo, il controller incluso è molto comodo, preciso negli input e solido al tatto, ottimo da usare anche esternamente alla mini console. Lo stesso dicasi per il mouse, anche se di questi tempi avere solo due tasti, senza nemmeno una rotella, può essere visto come un limite eccessivo per utilizzi esterni al retrogaming. Se siete appassionati di Amiga il TheA500 Mini è un'ottima alternativa legale ai Raspeberry ed emulatori vari, pur con tutti i limiti del caso.

Link al download del firmware 1.1.1 del TheA500 Mini