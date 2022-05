Pokémon Unite: arriva il manga ufficiale gratuito, anche in italiano

The Pokémon Company ha annunciato il lancio del manga ufficiale di Pokémon Unite, disponibile gratuitamente anche in italiano e pensato per consentire agli appassionati di scoprire i segreti dell'isola di Heos. Se volete saperne di più sull'energia che la permea e sui combattimenti Unite tra Pokémon, dovete assolutamente leggerlo.

La cover del manga di Pokémon Unite

Attualmente sono disponibili solo i primi due capitoli, con i prossimi che saranno pubblicati successivamente. Leggiamo la sinossi ufficiale dei capitoli 1 e 2:

CAPITOLO 1 - AEOS ENERGY: il primo incontro con Phos, la professoressa di Heos, che svelerà le sue avventure giovanili al fianco dei Pokémon originari dell'isola e di come abbiano ispirato lei ed Erbie a creare la competizione delle Lotte Unite.

CAPITOLO 2 - ZIRCO'S HOLOWEAR: un episodio alla scoperta degli Holowear con Zirco, colui che mixa scontri e moda per rendere le Lotte Unite ancora più emozionanti.

Se vi interessa leggere il manga ufficiale di Pokémon Unite in italiano, andate sulla pagina dedicata del sito ufficiale del gioco: https://unite.pokemon.com/it-it/manga/