PS5 da GameStop in vendita oggi 18 maggio, i dettagli su bundle e come acquistarla

PS5 in versione Standard tornerà ad essere disponibile per l'acquisto presso GameStop oggi, mercoledì 18 maggio 2022, con la formula diventata ormai standard per la catena di rivenditori, vista anche nelle scorse settimane: la console sarà in vendita in bundle con altri prodotti con disponibilità annunciata in diretta su Twitch. Vediamo dunque i dettagli su come acquistarla.

Gamestop ha annunciato i dettagli su contenuti e prezzo dei bundle di PS5 in vendita oggi: si tratta di due bundle in questo caso, entrambi con protagonista PS5 Standard, dunque il modello dotato di lettore ottico. In entrambi i casi i bundle hanno il prezzo di 699 euro e vedono la console accompagnata dal Controller Wireless Dualsene ma cambiano gli altri elementi a corredo. Vediamo dunque di cosa si tratta:

PS5 Standard Bundle 1 - 699 euro

PS5 Standard

Controller DualSense

Cuffie Sades Spirits Rasta

Returnal

Outriders

Mechwarrior 5 Mercenaries

Guilty Gear

Iron Harvest

PS5 Standard Bundle 2 - 699 euro

PS5 Standard

Controller DualSense

Cuffie Sades Spirits Orange

Returnal

The Forgotten City

Disciples Liberation

Port Royale 4 Extended Edition

MXGP 2020

Insomma, a fronte della base comune, ovvero PS5 Standard in entrambi i casi, stesso prezzo di 699 euro, controller DualSense e cuffie di colore diverso, cambiano i giochi compresi all'interno del bundle, a parte Returnal che è presente in tutti e due: da una parte Outriders, Mechwarrior 5, Guilty Gear e Iron Harvest e dall'altra The Forgotten City, Disciples Liberation, Port Royale 4 e MXGP.

PS5 Standard, protagonista dei nuovi bundle di GameStop

In entrambi i casi non si tratta proprio di blockbuster, ma ci sono comunque dei giochi decisamente interessanti in entrambe le soluzioni.

La console sarà in vendita sul sito ufficiale di GameStop oggi, 18 maggio 2022, a partire dalle ore 16:00 in poi. Come visto anche nelle scorse settimane, i dettagli sulle modalità di acquisto verranno svelati durante la diretta sul canale ufficiale Twitch di GameStop Italia, a partire dalla stessa ora, che in questo caso parlerà anche di "Horror e Trash" durante la diretta. Come sempre, il consiglio è di seguire la trasmissione attentamente e cercare di essere pronti all'azione, visto che PS5 sarà come al solito disponibile in quantità estremamente limitate.