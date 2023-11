Hearthstone: Showdown in the Badlands annunciata con trailer alla BlizzCon 2023

Hearthstone: Showdown in the Badlands è la nuova espansione di Hearthstone, il celebre gioco di carte di Blizzard Entertainment, annunciata in occasione della BlizzCon 2023 con un trailer cinematografico di pregevole fattura. Lo potete vedere più avanti. Ma prima segnatevi l'uscita a breve, visto che è prevista per novembre, il mese corrente.

Il selvaggio West

Il tema di Hearthstone: Showdown in the Badlands è il Selvaggio West. Più precisamente i giocatori dovranno vedersela con la malvagia Bloodrock Mining Company, gestita dallo sceriffo corrotto Eustace Barrelbrim, che si sta arricchendo sfruttando in modo intensivo le riserve di Azerite di Azeroth.

Riusciranno Elise Starseeker e la sua banda di fuorilegge a salvare la situazione e fermare Barrelbrim prima che distrugga l'intera regione delle Badlands? Lo scoprirerete giocando con le 145 nuove carte comprese nell'espansione, che includono i Fuorilegge Leggendari e due nuove Parole Chiave: Quickdraw ed Excavate.

Sempre relativamente a Hearthstone, Blizzard ha anche annunciato una nuova modalità di gioco, chiamata Duo, in cui "due giocatori si alleano per condividere la salute, passarsi le carte e collaborare per sconfiggere gli avversari."

Il comunicato stampa ufficiale specifica che "Duo comprenderà eroi e servitori disponibili solo giocando in questa modalità, oltre a quelli della Battaglia che forse già conosci." Inoltre viene spiegato che ogni partita ospita quattro squadre di due persone, e la Salute è condivisa tra i membri di ogni squadra. I combattimenti sono sequenziali: lo schieramento di un partner combatte finché non elimina entrambi gli avversari (o finché non finisce al tappeto!). Se il primo partner subisce la sconfitta, subentra lo schieramento del secondo per terminare il combattimento. Se il primo giocatore riesce a eliminare entrambi gli avversari, lo schieramento del secondo giocatore interviene per infliggere i suoi danni alla squadra avversaria (non oltre i danni massimi impostati)!

Infine viene spiegata l'importanza della collaborazione. Cliccando sul nuovissimo portale che ti collega al tuo partner, potrai scegliere se visualizzare il suo tabellone o il tuo. Consumando 1 Oro, i giocatori possono anche inviare carte dalla loro mano attraverso il portale al proprio partner! Duo dispone anche di un sistema di segnali che permette ai giocatori di usare strumenti simili alle emote: puoi contrassegnare un servitore, indicare azioni nella Locanda di Bob per aiutare il tuo partner o viceversa. I segnali sono un ottimo modo per attirare l'attenzione del partner in modo rapido ed efficiente, così da poter mettere a punto insieme la strategia giusta per arrivare alla vittoria!