Blizzard ha quindi deciso di festeggiare l'anniversario con un evento che durerà fino a gennaio e che include contenuti vecchi e nuovi per tutti i gusti e per tutti i giocatori, tra cui alcuni collezionabili imperdibili e una nuova incursione sulle ali della nostalgia.

Ebbene sì, World of Warcraft festeggia 20 anni , eppure molti non comprendono l'importanza di questo traguardo. Mettiamola così: alcuni lettori non erano neppure nati quando WoW cominciava la sua corsa nel 2005, il che è già significativo di per sé. Non stiamo parlando di una serie di giochi, non è la serie Warcraft a fare il compleanno - in quel caso, sarebbero 30 - ma World of Warcraft, il MMORPG che ha cambiato tutto, ha trasformato un genere e influenzato il mercato videoludico per anni. Ora è un po' passato di moda, ma resta uno dei videogiochi più giocati di tutti i tempi , con migliaia di sottoscrizioni a pagamento attive, e una fedele schiera di giocatori che lo segue assiduamente di espansione in espansione.

Tutti a Tanaris

Il cuore dei Festeggiamenti per l'anniversario - così si chiama l'evento - è a Tanaris, appena fuori le Caverne del Tempo, facilmente raggiungibili dai portali cittadini: se siete a Dornogal, vi basterà prendere il portale per Roccavento o Orgrimmar e da lì prendere un altro portale per le Caverne del Tempo, ritrovandovi subito davanti a una fiera enorme e coloratissima. Consegnando la missione accettata all'ingresso in partita - "Un altro invito tempestivo" - riceverete i vostri primi Emblemi della celebrazione di bronzo, una valuta esclusiva che potrete spendere in vari collezionabili.

Gli emblemi della celebrazione di bronzo servono a comprare tantissimi collezionabili a tema

Gli altri incarichi contrassegnati dal solito punto esclamativo azzurro vi aiuteranno a orientarvi nella fiera e a racimolare altri Emblemi semplicemente partecipando agli eventi nell'area. I principali durano tutti 5-8 minuti circa e si svolgono ad alcuni orari prefissati: l'Ora della Storia comincia alle :00 e :30 di ogni ora, Cavalca-mania alle :45 e Mania Modaiola alle :15. Nell'Ora della Storia ascolteremo Cho il Ramingo della Sapienza raccontarci i miti di Azeroth, e potremo reagire con un'azione speciale agli eventi sul palco; Cavalca-mania è una simpatica sfida a chi ha collezionato più cavalcature, mentre Mania Modaiola mette alla prova il senso della moda dei giocatori, che potremo premiare con apposite coccarde. Ogni evento sblocca almeno un paio di semplici Imprese.

In alternativa, ci sono anche degli incarichi più tradizionali nel circondario. I giocatori armati di certi mod saranno avvertiti continuamente della presenza di tre boss mondiali, segnati peraltro anche sulla mappa: sono lo Sha della Rabbia, Archavon e il Calcarovina, strappati alle loro linee temporali per rilasciare bottini di tipo Veterano ai gruppi che li sconfiggeranno per completare la missione Sfondare i cancelli del tempo e l'impresa Gli imbucati, mentre per l'impresa Un originale dovranno fare un viaggetto e abbattere almeno uno dei boss mondiali nelle regioni "vanilla".

Il festival per l'anniversario di WoW è a Tanaris, appena fuori le Caverne del Tempo

Gli altri incarichi più tradizionali includono la partecipazione alla Vendetta di Korrak - una battaglia PvP nella Valle di Alterac originale - che ricompensa con Emblemi e altre valute il completamento della missione Soldato del tempo, ma anche il completamento della missione Una strada originaria del tempo, che ci porta ad affrontare le spedizioni di tipo Viaggio nel tempo risalenti al World of Warcraft "vanilla", e quindi Scholomance, Zul'Farrak, Maraudon e così via.

Il più interessante di questi eventi, richiesto dalla missione Codice di Cromie, è uno scenario da massimo 20 giocatori (in tre varianti) con protagonista l'omonima e amatissima Gnoma, che dovremo aiutare a correggere il continuum spazio temporale durante l'iconica apertura dei cancelli di Ahn'Qiraj: naturalmente c'è un'impresa da sbloccare completandolo in tutte le sue varianti.

Codice di Chromie è uno scenario che ci riporta all'epoca dell'apertura di Ahn'Qiraj

Le missioni Disturbo rilevato: Sotterranei di Roccianera e La verità dei Ferroscuro si completano invece nella nuova incursione, disponibile a difficoltà Ricerca delle incursioni, Normale e Eroica. Si tratta, in realtà, della vecchia spedizione Sotterranei di Roccianera, riconfigurata come un'incursione dinamica per l'anniversario: tutti i boss sono stati ridisegnati, così come i bottini storici che includono pezzi da novanta come il monile Mano della Giustizia. Nell'incursione si ottengono anche le Chiavi del Coperchio del Reliquiario Fuoritempo, una valuta da scambiare con Hilda Forgiainferno, Kraegan Plasmabraci e Braggi Bronzaudace con i suddetti bottini: si tratta, in pratica, di un premio di consolazione che, come i Lingotti di Bronzo Antico che si ottenevano nella Stagione 4 di Dragonflight, permette di acquistare i bottini che non si ha avuto fortuna di vincere in incursione.

Restando in tema di bottini e collezionabili, i venditori sul palco centrale offrono una caterva di oggetti vecchi e nuovi, tra cosmetici, mascotte, cavalcature (ce n'è anche una nuova: Ippogrifo Piumaribelle) ma i veri protagonisti dell'evento sono sicuramente i Set di armatura Grado 2 ridisegnati in alta risoluzione per l'evento, ai quali si aggiungono anche quelli inediti per le classi che all'epoca non esistevano, cioè Monaco, Cavaliere della morte, Cacciatore di demoni ed Evocatore. Sono set splendidi ma anche costosi (60 Emblemi ciascuno) anche se è possibile ridurre progressivamente il costo comprandone almeno due.