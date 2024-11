Blizzard celebra i 20 anni di World of Warcraft con un trailer e ci ricorda l'evento in streaming di mercoledì

Blizzard ha pubblicato un trailer di tre minuti che raccoglie alcuni dei momenti chiave di Azeroth, il mondo in cui è ambientato l'MMORPG World of Warcraft. Il filmato è stato pensato per celebrare i 20 anni del gioco, nato come concorrente diretto di Everquest. Inoltre serve a ricordare che alle 19:00 di mercoledì 13 novembre, la casa di Diablo terrà un evento in live streaming durante il quale svelerà le ultime novità relative ai contenuti in arrivo, oltre a continuare i festeggiamenti per il compleanno.