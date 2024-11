What If...? presenta la terza stagione con un trailer in italiano

Disney ha pubblicato il trailer della terza stagione di What If...?, la serie animata che tornerà sulla piattaforma Disney+ a partire dal 22 dicembre con gli ultimi otto episodi, pubblicati in questo caso a cadenza quotidiana.

Basata sull'omonima collana a fumetti e particolarmente apprezzata da pubblico e critica, What If...? gioca con le ipotesi e con le infinite realtà parallele che caratterizzano l'universo Marvel al fine di raccontarci storie che reinterpretano la realtà canonica.

Con il leggendario Osservatore nelle vesti di narratore, saremo dunque testimoni di avventure ambientate in mondi diversi da Terra-606 e da Terra-199999, e a giudicare dal trailer ne vedremo davvero delle belle.

Fra Celestiali, paperi parlanti, scenari western e finanche robot giganti componibili, sembra proprio che la terza stagione di What If...? chiuderà la serie col botto, e non vediamo l'ora di scoprire cos'hanno realizzato stavolta gli autori dello show.