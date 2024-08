Deadpool & Wolverine ha battuto Joker, conquistando un traguardo molto importante

Come da aspettative, Deadpool & Wolverine ha superato gli incassi di Joker, diventando il film rated R di maggior successo di sempre al cinema: un traguardo davvero molto importante, che Marvel ha deciso di celebrare.

In che modo? Con un nuovo trailer, naturalmente, e spingendo stavolta l'acceleratore senza preoccuparsi degli spoiler: una strategia che per questa pellicola in particolare sembra aver funzionato molto bene.

Come sa bene chi segue Ryan Reynolds sui social, infatti, a circa una settimana dal debutto del film l'attore ha cominciato a rivelare i cameo che costituiscono la parte più rilevante del racconto, dopo averli tenuti segreti fino all'ultimo momento.

Inserire nei trailer tutti, ma proprio tutti i personaggi presenti in Deadpool & Wolverine (nonché alcune scene particolarmente importanti) ha destato l'interesse di chi ancora non si era recato al cinema, contribuendo a far aumentare ulteriormente gli incassi.