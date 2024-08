Emio - L'uomo che sorride: Famicom Detective Club sta per ricevere una demo, che però è a puntate

Sarà però gestita in modo particolare, in quanto sarà pubblicata a puntate a partire dal 20 agosto. Vediamo quanto ha rivelato Nintendo tramite Twitter.

I dettagli sulla demo di Emio - L'uomo che sorride: Famicom Detective Club

Come potete vedere qui sotto, Nintendo Italia ha indicato che potremo provare la demo di Emio - L'uomo che sorride: Famicom Detective Club tramite Nintendo Switch in modo gratuito dal prossimo martedì, 20 agosto, ma sarà solo l'inizio con il Prologo e il primo capitolo. Tre giorni dopo, ovvero il 23 agosto, arriverà il secondo capitolo - sempre gratuito - all'interno della versione di prova. Attendendo altri cinque giorni, ovvero il 28 agosto, sarà possibile scaricare il terzo capitolo.

Emio - L'uomo che sorride: Famicom Detective Club sarà disponibile dal 29 agosto e sarà possibile spostare i dati di gioco della versione di prova nella versione completa dell'avventura. Probabilmente Nintendo vuole mantenere i giocatori focalizzati giorno dopo giorno sulla demo del videogioco, così da portarli fino all'uscita ed evitando che si dimentichino del gioco durante gli intensi giorni della Gamescom (che inizierà la sera del 20 con la Opening Night Live e proseguirà i giorni successivi con la fiera vera e propria).

Ricordiamo che Emio - L'uomo che sorride: Famicom Detective Club è un nuovo capitolo della saga Famicom Detective Club, una serie di avventure investigative pubblicate sul NES (noto in Giappone come Famicom). In questo gioco dovremo aiutare la polizia a risolvere un caso di omicidio dai tratti inquietanti.

Potete vedere il trailer di presentazione pubblicato recentemente qui.