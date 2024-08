Emio – L'uomo che sorride: Famicom Detective Club ha ricevuto voti positivi nelle recensioni internazionali

L'embargo delle recensioni di Emio - L'uomo che sorride: Famicom Detective Club è terminato e di conseguenza sono apparse in rete le prime recensioni della stampa internazionale per questa nuova esclusiva per Nintendo Switch. Il verdetto per il momento è generalmente positivo, con una media voti che si aggira intorno all'80.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un'avventura investigativa in stile visual novel in esclusiva per Nintendo Switch e che rappresenta un gradito ritorno dopo 35 anni dall'ultimo gioco della serie Famicom Detective Club.