CD Projekt ha quasi completato la prima fase di sviluppo di The Witcher 4 e aggiorna sugli altri progetti

Si tratta di Project Polaris , ovvero il nome in codice di quello che in modo non ufficiali consideriamo The Witcher 4, di Project Orion , ovvero un nuovo gioco ambientato nell'universo di Cyberpunk, e di Project Sirius , ovvero lo spin-off di The Witcher multigiocatore, chiudendo con Project Hadar (una nuova IP segreta).

Lo stato dei progetti di CD Projekt

The Witcher 4 entrerà presto in produzione e lo farà con 410 sviluppatori attivi. CD Projekt nel suo complesso ha assunto nove dipendenti in totale tra aprile e fine luglio, con tre sviluppatori aggiuntivi su Polaris, quattro su Orion e tre su Sirius. In breve, non ci sono stati stravolgimenti nella forza lavoro.

L'organico di Project Hadar è rimasto a 20 unità, come è tipico per un progetto che è solo nella fase concettuale e molto lontano dal vero e proprio sviluppo, mentre altri tre sviluppatori si occupano di servizi condivisi tra tutti i progetti, come l'IA, la localizzazione, il controllo qualità, ecc.

CD Projekt ha anche commentato la recente pubblicazione del REDkit per The Witcher 3. Il co-CEO Michał Nowakowski ha dichiarato: "Sono passati diversi mesi da quando i nostri strumenti di sviluppo sono stati pubblicati per i giocatori, e c'è già una serie di interessanti progetti di modding in giro. Siamo felici di vedere l'impegno della comunità dei videogiocatori, che non vede l'ora di condividere le proprie idee, portando nuova forza a The Witcher 3 - un gioco che celebrerà il suo decimo anniversario l'anno prossimo".