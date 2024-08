inZOI include una stampante 3D interna: vi basta un'immagine e creerete un oggetto nel gioco

Si tratta della possibilità di creare all'interno del gioco un oggetto 3D a partire da una immagine di un oggetto reale. Il tutto è stato mostrato in una breve sequenza che potete vedere in video poco sotto.

inZOI - il life simulator in Unreal Engine 5 che cercherà di togliere The Sims 4 dal podio dei più amati nel genere - ha da poco svelato una novità che potrebbe interessare a molti giocatori creativi.

Il video della funzione di inZOI

La funzione di inZOI funziona tramite IA e in pratica è come una sorta di stampante 3D interna al videogioco. I giocatori possono caricare una immagine di un oggetto e vederlo comparire all'interno di inZOI, così da poterlo utilizzare in modo creativo. Nel video qui sotto di IGN USA possiamo vedere la funzione.

Inoltre, questa funzione è valida anche per le texture, così da poter personalizzare ancora di più i propri mondi digitali in inZOI. Chiaramente si tratta di una funzione che se si dimostrasse sempre molto precisa e facile da utilizzare darebbe grande valore al videogioco. Probabilmente sarà necessario fornire al gioco immagini molto chiare e alcuni dettagli potrebbero andare persi, ma sicuramente è interessante.

Ricordiamo che inZOI ha confermato anche le versioni console: ecco su quali piattaforme uscirà l'avversario di The Sims. Se vi interessa invece giocare su PC, assicuratevi di avere i requisiti giusti per inZOI.

Diteci, cosa ne pensate di questa funzione di creazione tramite Intelligenza Artificiale per il videogioco di Krafton?