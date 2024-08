inZOI conferma anche le versioni console: ecco su quali piattaforme uscirà l'avversario di The Sims

Precisamente, inZOI sarebbe in arrivo su " console come PS5 e Xbox ", che supponiamo significa Xbox Series X|S, visto che non vi è alcuna menzione della precedente generazione di piattaforme, comprensibilmente.

inZOI - il gioco simulativo che farà competizione a The Sims - è previsto al momento su PC, ma una versione console pare essere in produzione, sebbene per il momento non ci siano conferme definitive riguardo al periodo di uscita.

L'annuncio di inZOI in versione console

L'informazione proviene da una sezione FAQ presente nel canale Discord ufficiale di inZOI gestito dal team del gioco. Secondo quanto indicato, il titolo è "attualmente su PC (Steam) ed è atteso più avanti per console come PS5 e Xbox". Come già detto, non ci sono informazioni riguardo al periodo di uscita.

inZoi permette di creare volti molto dettagliati

inZOI, se per caso non lo avete mai sentito nominare, è un gioco life simulatore in stile The Sims nel quale i giocatori possono gestire ogni elemento della simulazione, creando i personaggi, gli ambienti e non solo, così da creare le proprie storie.

Il gioco sta facendo parlare di sé anche perché è realizzato in Unreal Engine 5 e propone uno stile grafico realistico e dettagliato, a differenza dell'approccio più cartoon di The Sims.

Attualmente (ma ancora per pochissimo) è disponibile su Steam una versione di prova dell'editor di personaggi, così che possiamo verificare con mano cosa è in grado di fare il motore di gioco di inZOI e possiate creare personaggi da usare quando il gioco completo sarà disponibile.