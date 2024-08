I giochi più attesi in Giappone secondo Famitsu fanno dominare tre versioni di Dragon Quest

Famitsu, famosa testata giapponese, ha pubblicato come suo solito la classifica dei giochi più attesi sul suolo nipponico, realizzata sulla base dei voti del suo pubblico.

In modo simile alle precedenti, a giocarsi le prime posizioni sono Dragon Quest III HD-2D Remake (precisamente in versione Nintendo Switch) e Monster Hunter Wilds. Guardagna però alcune posizioni The Legend of Zelda: Echoes fo Wisdom e Metaphor: ReFantazio, che scalzano Pragmata che alle volte ha più spazio nelle parti alte della classifica.