Trailer lancia il Character Studio di inZOI e mostra tanto gameplay del gioco

Krafton ha pubblicato un nuovo trailer di inZOI, per lanciare il Character Studio, ossia il tool che consente di creare i personaggi di gioco in anticipo, che sarà disponibile come download gratuito in tutto il mondo da domani 21 agosto 2024. Purtroppo rimarrà accessibile per soli cinque giorni, quindi dovete sbrigarvi a scaricarlo.

Il video mostra inoltre moltissime sequenze di gameplay di quello che appare come un simulatore di vita decisamentte realistico e pieno di cose da fare, tra bambini da accudire, feste, lavoro e altre attività decisamente interessanti. Che The Sims 4 abbia trovato il suo degno rivale?